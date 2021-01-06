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Silah sesleri üzerine polis harekete geçmişti! 3 kişi böyle yakalandı

’da silah sesleri gelen bir adrese düzenlenen baskında çok sayıda silah bulundu. Üç şüpheli gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 6.1.2021 16:49 ABONE OL
Silah sesleri üzerine polis harekete geçmişti! 3 kişi böyle yakalandı

İstanbul Polisi; Şişli İlçesi Kuştepe Mahallesi'nde bulunan bir sokak içerisinden gelen silah sesleri üzerine harekete geçti. Silah seslerinin geldiği adrese baskın yapıldı ve K.S. (24), H.Ç. (21) ve D.K. (23) yakalanarak gözaltına alındı.

Silahın, deneme yaparken patladığı iddia edildi. Adreste yapılan aramalara üç tabanca, pompalı tüfek, kuru sıkı tabanca ve 19 mermi bulundu. "Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması" suçundan haklarında yasal işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı.

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Silah sesleri üzerine polis harekete geçmişti! 3 kişi böyle yakalandı
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