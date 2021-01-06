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Silahlı yağmadan 5 yıl 10 ay hapis

İşlemiş olduğu silahla yol kesip birden fazla kişiyi yağmalamak suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve bu cezası kesinleşerek hakkında yakalama kararı çıkartılan G.S(25) İlçesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 7.1.2021 02:22 ABONE OL
Silahlı yağmadan 5 yıl 10 ay hapis

Daha önceden işlemiş olduğu silahla yol kesip birden fazla kişiyi yağmalamak suçundan, bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tutuksuz yargılanmasına karar verilen G.S(25) hakkında, tutuksuz olarak yargılandığı mahkeme tarafından 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkında yakalama kararı çıkartılan hükümlü, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı Ekipler tarafından Başiskele İlçesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı. İşlemleri tamamlanarak Kocaeli Adliyesine sevk edilen G.S tutuklanarak cezaevine kondu.

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Silahlı yağmadan 5 yıl 10 ay hapis
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