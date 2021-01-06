Silvan’da içme suyu sorunu yaşanmayacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde vatandaşların içme suyu sıkıntısı yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Silvan Barajı'nda suyu tarım arazilerine aktaracak tünelin inşaatı esnasında ilçenin içme suyu sıkıntısı yaşamaması için DİSKİ ekiplerince teknik çalışma yapıldı. Silvan'da içme suyu sorunu yaşanmaması için 5 sondaj kuyusunu devreye aldı. Sondaj kuyularının devreye alınması için tüm ekipmanlar tamamlanarak test işlemi başarılı bir şekilde tamamlandı. Silvan ilçesi inşaat çalışmaları süresince yapılan bu işlemler sayesinde içme suyu sıkıntısı yaşamayacak. İnşaat tamamlandığında Silvan İlçesi yeni bin 500 metreküp içme suyu deposu ve yeni kaptaj (biriktirme) deposuna sahip olacak. Çalışmayla aynı zamanda bu tesislerin elektrik nakil hatları da yeniden düzenlenecek. DİSKİ Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Gördük, teknik ekiple birlikte ilçede süren çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşların mağdur olmaması için tüm çalışmaların titizlikle devam ettiğini bildirdi.