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Sis kazaya neden oldu: 3 ölü, 2 yaralı

'ta tır, vinç ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

TARIK YILMAZ TARIK YILMAZ
Giriş Tarihi: 6.1.2021 13:37 ABONE OL
Sis kazaya neden oldu: 3 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ta tır, vinç ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çekerek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Halil İbrahim Kayalı yönetimindeki tır, Aydıncık-Zile kara yolu Kırkdilim köyü mevkisinde, Ergün Sesli'nin kullandığı 60 ABP 360 plakalı vinç ile çarpıştı. Aslı Baştuğ idaresindeki 06 H 2957 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.
Sis nedeni ile yaşanan zincirleme kazada, sürücü Ergün Sesli ile vinçte bulunan Hüseyin Özdemirbaş ve Ebubekir Karabıyık olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücüler yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekerek ve Zile ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.


Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekerek ve Zile ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

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Sis kazaya neden oldu: 3 ölü, 2 yaralı
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