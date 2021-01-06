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Siverek’te arazi kavgası: 1 ölü

’nın Siverek ilçesine bağlı Dağbaşı mahallesinde çıkan arazı kavgasında 1 kişi öldü.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Giriş Tarihi: 6.1.2021 15:48 ABONE OL
Siverek’te arazi kavgası: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Dağbaşı mahallesinde çıkan arazı kavgasında 1 kişi öldü. Alınan bilgilere göre, ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dağbaşı Mahallesi'nde yaşayan H.K ile Eskihan Mahallesinde ikamet eden Sinan Ortakaya arasında daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle tekrardan tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K' yanında bulundurduğu silahla Sinan Ortakaya'ya ateş açtı. Ağır yaralanan Ortakaya, yakınları tarafından kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan H.K'nin yakalanması için çalışma başlatılırken mahalle ve hastanede güvenlik önlemi alındı.

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Siverek’te arazi kavgası: 1 ölü
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