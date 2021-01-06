SMA tedavisinde erken teşhis ve ilk 6 ay önemli

SMA'nın ilacı olan ve 2017'de Avrupa ile birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan Spinraza, Türkiye'de SGK'nın ödeme listesinde. Dünyanın en pahalı ilacı olarak tarihe geçen Zolgensma'nın ABD'deki fiyatı 2.4 milyon dolar (17 milyon 650 bin lira). Bu ilaç Avrupa'da 2.1 milyon euroya (19 milyon lira) satılıyor. Kampanyalarla bu parayı toplayıp yurt dışına giden çocuk sayısının ise 10 olduğu belirtildi. Uzmanlar, gen tedavisinin, 6 ay içinde yapılması gerektiğinin altını çizdi:Bu gen tedavisinin de yan tesiri var. 'Tedavi oldu. 3-4 gün sonra iyileşecek' böyle bir şey yok. SMA tedavisinde erken teşhis ile birlikte tedavinin 6 ay içinde yapılması gerekir. 6'ncı aydan sonra işe yaradığına dair elimizde bir veri yok.SMA siyaset üstü bir mesele. SMA Tip 1'de ilk 6 ayda yüzde 95 çocuğun motor nöron hareketleri kaybediliyor. Geri dönüşü olmuyor. Bir anne, baba çocuğu için her şeyi yapar. Ama hangi hastaya hangi tedavi uygulanacağının bilim kurulunca belirlenmesi lazım.: Gen tedavisi, semptomları hiç başlamamış veya yeni başlamış bebekler için etkili. Solunum cihazına bağlı, yürüyemeyen çocuklara gen tedavisi yapıldıktan sonra normal yaşama dönmesi maalesef mümkün değil. Avrupa'da sadece birkaç ülke bu tedaviyi onayladı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SMA'lı çocuklar ile ilgili kampanlayar başlatılmasının ardından yaptığı açıklamada şunları söylemişti:SMA'lı evlatlarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli hiç kimsenin alet olmaması gerekir. Gen tedavisinin etkinliğine dair bilimsel platformlarda yayımlanan kanıtlar, henüz yeterli düzeyde değil.Güncel ve işe yaradığı ispat edilen tüm tedaviler, SMA Bilim Kurulumuzun önerisi ile uygulanmaktadır. Çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasının ise net olarak karşısındayız. Bilimsel veriler dışında küresel ilaç şirketlerinin oyununa müsaade etmeyeceğiz. Ailelerimizin suistimal edilmesine izin vermeyeceğiz.Bir konuda toplu olarak tepki vermek kadar güzel bir davranış yok. Ancak ilaç şirketlerinin amacına hizmet eden bir organizasyonla karşı karşıyayız. Devletimiz işe yaradığı ispat edilen her tedaviyi ücretsiz olarak evlatlarımız için kullanmaya devam edecektir.