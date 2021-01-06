Son dakika | Bodrum'da esrarengiz bir şekilde ölü bulunmuştu: Kristina'nın yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Son dakika haberi: Sitede 14 farklı fotoğrafını yayınlayan Kristina 1.75 boyunda, 54 kg ağırlığında, 90-63-92 ölçülerinde olduğunu ifade ediyor. Kristina profilinde dergi ve takvim çekimleri, sinema ve video reklamları, mayo defilesi, hosteslik ve partide çalışabileceğini belirtiyor.
ERKEK ARKADAŞINA MESAJ ATTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI
30 yaşındaki Novytska'nın yılbaşı gecesi Kiev'de emlakçılık yapan Türk vatandaşı eski erkek arkadaşına cep telefonundan, "Kiev'deki aileme iyi bakar mısın? Bir ihtiyaçları olursa karşılar mısın?" diye mesaj attığı ortaya çıkmıştı.
"UZUN ZAMANDIR GÖRÜŞMÜYORDUK"
Kiev'in yanı sıra Bodrum'da da evi olduğu öğrenilen genç kadının eski erkek arkadaşının ifadesi polis tarafından alındı. Adı açıklanmayan erkek arkadaş ifadesinde, "Kristina ile uzun zamandır görüşmüyorduk.. Yılbaşı gecesi bana mesaj atınca şaşırdım. Eşim yanımda olduğu için sildim, cevap vermedim." dedi.