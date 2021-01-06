Son dakika | Bodrum'da esrarengiz bir şekilde ölü bulunmuştu: Kristina'nın yeni fotoğrafları ortaya çıktı

"UZUN ZAMANDIR GÖRÜŞMÜYORDUK"

Kiev'in yanı sıra Bodrum'da da evi olduğu öğrenilen genç kadının eski erkek arkadaşının ifadesi polis tarafından alındı. Adı açıklanmayan erkek arkadaş ifadesinde, "Kristina ile uzun zamandır görüşmüyorduk.. Yılbaşı gecesi bana mesaj atınca şaşırdım. Eşim yanımda olduğu için sildim, cevap vermedim." dedi.