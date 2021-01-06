Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, yasaklar ne zaman bitecek?

Son dakika haberler: Hafta içi belirlenen saat aralıklarında uygulanan sokağa çıkma yasağı hafta sonu ise toplamda 56 saat boyunca kesintisiz devam ediyor. Bu kapsamda Cumartesi – Pazar günü kısıtlaması yaklaşırken vatandaşların gündeminde yeniden yasak saatleri yer almaya başladı. Peki, 9-10 Ocak 2021 bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı var mı, yasaklar ne zaman bitecek? Bu akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İşte kısıtlama saatleri…

SON DAKİKA! YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Vakaların artışa geçmesiyle beraber 81 ilde birçok farklı kısıtlama kararı alınırken bunlardan biri de hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı olmuştu. Bu kapsamda gün içerisinde milyonlarca kişinin gündeminde yerini alan kısıtlama saatleri; beş gün boyunca 21.00-05.00 şeklinde uygulanırken Cumartesi ve Pazar günü ise 56 saat kesintisiz devam ediyor…