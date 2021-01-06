Son dakika: Diyarbakır’dan acı haber! Evde cansız bedenleri bulundu...

TERASTAN EVE GİRDİLER, CANSIZ BEDENLERİYLE KARŞILAŞTILAR

Bu sırada, komşuları terastan Baran ailesinin yaşadığı eve girdi. Eve giren komşuları, 3 kişiyi hareketsiz bir şekilde gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Ömer Baran ile Mahsun Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.