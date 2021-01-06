Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Diyarbakır’dan acı haber! Evde cansız bedenleri bulundu...

Son dakika: ’dan acı haber! Evde cansız bedenleri bulundu...

Son dakika haberine göre 'ın Yenişehir ilçesinde doğal gaz faciası yaşandı. Görme engelli avukat Ömer Baran ve öğretmen eşi Müjde Baran ile evde misafir olarak bulunan arkadaşları avukat Mahsun Akbaş, gaz sızıntısından etkilenerek yaşamlarını yitirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 6.1.2021 17:23 Son Güncelleme: 6.1.2021 17:36 ABONE OL
Son dakika: Diyarbakır’dan acı haber! Evde cansız bedenleri bulundu...

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 3 kişi doğal gaz sızıntısından yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, dün gece görme engelli avukat Ömer Baran'ın Ali Emiri 4. Sokakta bulunan Kalendar-3 Apartmanın 9'uncu katındaki evine misafirliğe gelen Mahsun Akbaş, arkadaşı Ömer Baran ve eşi Müjde Baran bir süre sohbet ettikten sonra uyudu. Baran çiftinden uzun süre haber alamayan yakınları ailenin yaşadığı eve geçti.


Ömer Baran

TERASTAN EVE GİRDİLER, CANSIZ BEDENLERİYLE KARŞILAŞTILAR

Bu sırada, komşuları terastan Baran ailesinin yaşadığı eve girdi. Eve giren komşuları, 3 kişiyi hareketsiz bir şekilde gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Ömer Baran ile Mahsun Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Durumu ağır olan Müjde Baran, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Müjde Baran, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kapıcı ve bina yöneticisi ifadelerinin alınması için karakola götürülürken, polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi sürüyor.

SON DAKİKA HABERİ! Genç adam 4 gündür aranıyordu... Poşetten kötü kokular gelince vahşet ortaya çıktı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Diyarbakır’dan acı haber! Evde cansız bedenleri bulundu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA