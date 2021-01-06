Son dakika: Diyarbakır’dan acı haber! Evde cansız bedenleri bulundu...

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 3 kişi doğal gaz sızıntısından yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, dün gece görme engelli avukat Ömer Baran'ın Ali Emiri 4. Sokakta bulunan Kalendar-3 Apartmanın 9'uncu katındaki evine misafirliğe gelen Mahsun Akbaş, arkadaşı Ömer Baran ve eşi Müjde Baran bir süre sohbet ettikten sonra uyudu. Baran çiftinden uzun süre haber alamayan yakınları ailenin yaşadığı eve geçti.
Ömer Baran
TERASTAN EVE GİRDİLER, CANSIZ BEDENLERİYLE KARŞILAŞTILAR
Bu sırada, komşuları terastan Baran ailesinin yaşadığı eve girdi. Eve giren komşuları, 3 kişiyi hareketsiz bir şekilde gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Ömer Baran ile Mahsun Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Durumu ağır olan Müjde Baran, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Müjde Baran, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.