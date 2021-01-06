SON DAKİKA! Feci kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı...

Son dakika haberine göre Çankırı'da feci bir kaza meydana geldi... Kaza, saat 10.00 sıralarında Çankırı Ilgaz yolunun İndağı mevkisinde yaşandı. Berat Yılmaz (31) yönetimindeki 06 BCJ 289 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Mustafa Yıldırım'ın (62) kullandığı 34 VP 7627 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.