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SON DAKİKA! Feci kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı...

'dan kan donduran son dakika haberi... Meydana gelen feci kazada ölü ve yaralılar var. Otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 6.1.2021 12:29 Son Güncelleme: 6.1.2021 12:50 ABONE OL
SON DAKİKA! Feci kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı...

Son dakika haberine göre Çankırı'da feci bir kaza meydana geldi... Kaza, saat 10.00 sıralarında Çankırı Ilgaz yolunun İndağı mevkisinde yaşandı. Berat Yılmaz (31) yönetimindeki 06 BCJ 289 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Mustafa Yıldırım'ın (62) kullandığı 34 VP 7627 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, ticari araçta bulunan Ayşe Yıldırım (55) ve Mehmet Tosun (65) olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILAR AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI

Sürücüler Berat Yılmaz, Mustafa Yıldırım ile iki araçta bulunan Rukiye İpek (36) ve Gökhan Ekinci (25) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

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SON DAKİKA! Feci kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı...
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