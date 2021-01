Son dakika haberi... Annesi korkunç cinayete böyle azmettirdi: ‘Eğer vurmazsan etek giy gez’

'AL BU ETEĞİ GİY'

Oğlunun vurulması ardından yeğeni R.Ü.'e kin gütmeye başlayan anne S.Ü., akrabalarının geçmiş olsun ziyaretine geldiği bir gün herkesin içerisinde oğluna 'Sen onu vurmazsan al bu eteği giy ' diyerek eteği odanın ortasına fırlattı. Bunun ardından M.Ü., kuzenini öldürmeyi kafasına koydu. Kız kardeşine 'Git bana çarşaf al Resul'ü öldüreceğim' dediği ortaya çıktı. R.Ü.'e tehditler yöneltilmeye başlayınca annesi tarafından İzmir'e gönderildi.

KARA ÇARŞAF GİYEREK KILIK DEĞİŞTİRDİ

Maktul R.Ü. İzmir'de olduğu esnada kuzeni M.Y. ve annesi S.Ü, acil olarak oturdukları evden taşındı. M.Y.'nn kız kardeş, bir tanıdığının yanına giderek kara çarşaf istedi. İzmir'den 10 gün sonra İstanbul'a dönen R.Ü., akrabalarıyla kahvede buluşarak vakit geçirdiği zaman orada bulunan A.T., bunu M.Y.'e söyledi. Kahvede olduğunu öğrenen M.Y., kara çarşaf giyerek motorla kapıda beklemeye başladı. Kuzeni R.Ü.'nün çıkmasının hemen ardından yakın mesafeden ateş etti. Hastaneye kaldırılan genç adam, yapılan yoğun müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kuzeninin vefat ettiğini öğrenen M.Y., kara çarşafı ve silahı ortadan kaldırarak kayıplara karıştı.