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SON DAKİKA HABERİ: Eski Koca dehşet saçtı! Otomobilde çifte infaz

'de yaşanan son dakika olayı kan dondurdu. Boşandığı eşini takip eden eski koca dehşet saçtı.. Eski eşini başka bir adamla görünce silahına davranan cani adam eski eşini ve onun sevgilsini öldürdü

AA
Giriş Tarihi: 6.1.2021 17:54 Son Güncelleme: 6.1.2021 18:06 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Eski Koca dehşet saçtı! Otomobilde çifte infaz

Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Karaisalı Mahallesi'nde park halindeki 33 EDM 81 plakalı otomobil çevresinden silah sesleri geldiğini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, tabancayla vurulan Ayşe Y. (41) ile Abdullah S'nin (53) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ayşe Y'nin eski kocası Mustafa E'yi (49) ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Zanlının sorgusunda, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

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SON DAKİKA HABERİ: Eski Koca dehşet saçtı! Otomobilde çifte infaz
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