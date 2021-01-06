SON DAKİKA HABERİ! Genç adam 4 gündür aranıyordu... Poşetten kötü kokular gelince vahşet ortaya çıktı!

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede cesedin, Deniz Ayaz'a ait olduğunu tespit edildi. Jandarma ayrıca, Ayaz'ın vücuduna 4 el ateş edilerek öldürüldüğünü de belirledi.

Ayaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü.