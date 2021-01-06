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SON DAKİKA HABERİ! Genç adam 4 gündür aranıyordu... Poşetten kötü kokular gelince vahşet ortaya çıktı!

'de 4 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan müzisyen Deniz Ayaz (35) için ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş, genç adamı bulmak için ekipler çalışma başlatmıştı. Son dakika haberine göre merkeze bağlı Sarıçiçek Köyü'nde vatandaşların poşetten gelen kötü kokuyu fark etmesi üzerine korkunç gerçek ortaya çıktı. Poşetin içinden Ayaz'a ait ceset çıkarken edinilen detaylar ise kan dondurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 6.1.2021 15:29 Son Güncelleme: 6.1.2021 15:52 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Genç adam 4 gündür aranıyordu... Poşetten kötü kokular gelince vahşet ortaya çıktı!

BİNGÖL'DEN GELEN SON DAKİKA HABERİ KANINIZI DONDURACAK TÜRDEN: Düğünlerde müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan evli ve 5 çocuk babası Deniz Ayaz, 4 gün önce evden ayrıldı. Ayaz'dan bir daha haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekiplerince, Ayaz'ı bulmak için çalışma başlatıldı.

POŞETTEN KÖTÜ KOKULAR GELİNCE ORTAYA ÇIKTI

Sabah saatlerinde merkeze bağlı Sarıçiçek köyü kırsalındaki arazide köylüler, çöp poşetlerinden kötü koku geldiğini fark etti. Bunun üzerine poşetleri açan köylüler, bir erkeğe ait ceset buldu.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede cesedin, Deniz Ayaz'a ait olduğunu tespit edildi. Jandarma ayrıca, Ayaz'ın vücuduna 4 el ateş edilerek öldürüldüğünü de belirledi.

Ayaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü.

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SON DAKİKA HABERİ! Genç adam 4 gündür aranıyordu... Poşetten kötü kokular gelince vahşet ortaya çıktı!
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