SON DAKİKA HABERLER: 17 yaşındaki Hanife Büşra yaşama tutunamadı!

Başına yorgun mermi isabet eden genç kızdan son dakika haberi geldi... Tokat'ın Erbaa ilçe merkezi Hükümet Caddesi'nde yaşandı. İbrahim-Nakşiye Konyar çiftinin 3 çocuğundan biri olan Hanife Büşra Konyar, alışverişten eve dönerken kuzeni Şevval Keskin ile birlikte yürüdüğü sırada yol ortasında yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konyar'ın başına mermi isabet ettiği ortaya çıktı.
Ağır yaralı olan Konyar, ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 7 gündür hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Konyar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz genç kızın cenazesi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.
SON DAKİKA GELİŞMESİ: OLAYIN ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
Olayın ardından polisin yaptığı kapsamlı çalışmayla merminin geldiği açıdan yola çıkılarak 4 mahallede yapılan araştırmalar sonucunda merminin Mevlana Mahallesi Seyrantepe bölgesinden ateşlendiği belirlendi.
Bölgede görülen araçtan yola çıkan ekipler şüpheli Ömer Kaya'ya (29) ulaşıldı. Ekipler bölgede yaptığı aramada boş mermi kovanı tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarından Kaya'nın, Hanife Büşra Konyar'ın yaralandığı anda bölgede olduğu anlaşıldı.
Polis tarafından gözaltına alınan ve havaya ateş açtığını doğrulayan Ömer Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderildi.
BABASI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Hanife Büşra Konyar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Tokat Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracı ile Tokat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Hastane morgundan talihsiz kızın cenazesi alınırken baba İbrahim Konyar gözyaşlarını tutamadı. Acılı babayı yakınları teskin etmeye çalıştı. Hanife Büşra Konyar'ın cenazesi, otopsi işlemleri sonrasında Erbaa ilçesinde toprağa verilecek.
Tokat'ta başına yorgun mermi düşen genç kız yaşam mücadelesini kaybetti | Video