SON DAKİKA HABERLER: 17 yaşındaki Hanife Büşra yaşama tutunamadı!

Başına yorgun mermi isabet eden genç kızdan son dakika haberi geldi... Tokat'ın Erbaa ilçe merkezi Hükümet Caddesi'nde yaşandı. İbrahim-Nakşiye Konyar çiftinin 3 çocuğundan biri olan Hanife Büşra Konyar, alışverişten eve dönerken kuzeni Şevval Keskin ile birlikte yürüdüğü sırada yol ortasında yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konyar'ın başına mermi isabet ettiği ortaya çıktı.