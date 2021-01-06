Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERLER: Bir kocanın çığlığı! "Karımı fuhuş batağından kurtarın"

SON DAKİKA HABERLER: Bir kocanın çığlığı! "Karımı fuhuş batağından kurtarın"

Niğde'den gelen son dakika haberi duyanları şoke etti! H.A. isimli 51 yaşındaki adam, bipolar bozukluk hastalığı bulunan eşi M.A.(43)'nın sürekli 'ya kaçarak fuhuş yaptığını, yanına çağırdığı kızlarının da cinsel istismara maruz kaldığını iddia etti. Her defasında polise başvurduğunu ancak eşinin "kendi irademle kaçtım" diyerek polis tarafından bırakıldığını söyleyen H.A., eşinin kendisine "Beni bırak, fuhuş yapmama engel olma" dediğini söyledi. Hayatı kabusa dönen adam eşinin bir an önce bulunarak tedavi edilmesini istiyor.

DHA
Giriş Tarihi: 6.1.2021 16:24 Son Güncelleme: 6.1.2021 16:54 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER: Bir kocanın çığlığı! Karımı fuhuş batağından kurtarın

Niğde'nin Bor ilçesinde yaşayan H.A.'nın, 20 yıl önce severek evlendiği, ikisi kız, 3 çocuğunun annesi M.A.'nın bipolar bozukluk hastalığı nedeniyle evliliği bitme noktasına geldi. 19 yıldır hastalığı nedeniyle tedavi gören ve son 1 yıldır hastalığı şiddetlenen M.A., 8 Kasım günü sosyal medyadan tanıştığı kişilerle konuştuktan sonra evden kaçarak Adana'ya geldi. İddiaya göre, burada Okan isimli bir taksiciyle buluşan M.A., fuhuş yapmaya başladı. H.A.'nın polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulunması üzerine M.A., polis ekiplerince Niğde'ye gönderildi.

TEDAVİ GÖRDÜKTEN SONRA FUHŞA DEVAM ETTİ

Niğde Bor Aile Mahkemesi'nce hastaneye yatırılmasına karar verilen M.A., tedavisinin ardından yeniden Adana'ya giderek fuhşa devam etti. Eşinin telefonlarına da cevap vermeyen M.A., polis ekiplerince tekrar yakalandı, ancak kendi rızasıyla evi terk ettiğini söylemesi üzerine serbest bırakıldı.

"KIZLARIM CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI"

Daha sonra M.A., Niğde'deki kızı G.A. (15) ile P.A.'yı (14) 18 Aralık günü cep telefonuyla arayarak, "Evdeki çeyrek altını bozdurup, Adana'ya kaçın" dedi. Bunun üzerine M.A.'nın kızlarının da Adana'ya geldiği ve 2 kişi tarafından cinsel istismara uğradıkları öne sürüldü.

Bu olay üzerine G.A. ile P.A.'ya istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı, kızlar da yurda yerleştirildi.

"FUHUŞ YAPMAMA ENGEL OLMA"

Öte yandan eşine "Beni rahat bırak. Fuhuş yapmama engel olma" dediği öne sürülen M.A.'nın şikayeti üzerine, hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılan H.A., eşini bulma ve geri eve döndürme ümidiyle Adana'ya geldi.

H.A., eşinin bir an önce bulunup tedavi edilmesi gerektiğini söyledi. Çocuklarının da kendisinin de mağdur olduğunu dile getiren H.A., "Eşim sürekli evini, çocuklarını terk edip gidiyor.

Paralı-parasız fuhuş yapıp erkeklerle birlikte oluyor. Çocuklarını bırakıp gidiyor, çaresiz kalıyorum. Bundan 3-4 gün önce de 2 kız çocuğum evden kaçarak erkek arkadaşlarının yanına gitti. Eşim yalan ifadelerle sürekli hakkımda uzaklaştırma kararı çıkarıyor.

"GELİRİ OLMADAN OTELLERDE KALIYOR"

Hiçbir geliri olmadan otellerde kalıyor. Bu durumun araştırılıp eşimin hastaneye yatırılmasını istiyorum. Yetkililerden ve devlet büyüklerinden yardım bekliyorum" dedi.

SON DAKİKA HABERİ! Genç adam 4 gündür aranıyordu... Poşetten kötü kokular gelince vahşet ortaya çıktı!

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERLER: Bir kocanın çığlığı! "Karımı fuhuş batağından kurtarın"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA