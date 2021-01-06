SON DAKİKA HABERLER: Bir kocanın çığlığı! "Karımı fuhuş batağından kurtarın"

"KIZLARIM CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI"



Daha sonra M.A., Niğde'deki kızı G.A. (15) ile P.A.'yı (14) 18 Aralık günü cep telefonuyla arayarak, "Evdeki çeyrek altını bozdurup, Adana'ya kaçın" dedi. Bunun üzerine M.A.'nın kızlarının da Adana'ya geldiği ve 2 kişi tarafından cinsel istismara uğradıkları öne sürüldü.