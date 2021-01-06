SON DAKİKA HABERLER! İstanbul'dan ürküten görüntüler! Son 13 yılın en düşük seviyesi...

İSTANBUL'DAN ENDİŞE VERİCİ SON DAKİKA KURAKLIK GÖRÜNTÜLERİ: Yurt genelinde yağışların azalması ile kurak geçen sonbaharın ardından tehlike devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajların bugün itibariyle doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19.47'ye kadar indi. Bu oran 2020 yılında yüzde 39.31, 2019 yılında yüzde 86.86, 2018 yılında ise yüzde 65.51 olarak kayıtlara geçmişti.