Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERLER: Kristina'nın ölümünde yeni detay! Erkek arkadaşına bu mesajı atmış

SON DAKİKA HABERLER: Kristina'nın ölümünde yeni detay! Erkek arkadaşına bu mesajı atmış

'da yalnız yaşadığı evde elleri kelepçeli ve kafasına poşet geçirilmiş halde bulunan Ukraynalı Kristina Novytska ölümüyle ilgili son dakika detaylara ulaşıldı. Genç kadının intihar ettiği yönünde şüpheler var. 30 yaşındaki Novytska'nın yılbaşı gecesi 'de emlakçılık yapan Türk vatandaşı eski erkek arkadaşına cep telefonundan, "Kiev'deki aileme iyi bakar mısın? Bir ihtiyaçları olursa karşılar mısın?" diye mesaj attığı ortaya çıktı. İşte son dakika gelen yeni detaylar...

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 6.1.2021 07:50 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER: Kristina'nın ölümünde yeni detay! Erkek arkadaşına bu mesajı atmış

Muğla Bodrum'da elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulunan Ukraynalı Kristina Novytska (30) ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kan donduran olay Türkiye'nin gündemine oturdu. İşte olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu çözmeye yarayacak son dakika yeni bulgular.



TÜRK ERKEK ARKADAŞINA MESAJ ATMIŞ

Novytska'nın yılbaşı gecesi Kiev'de emlakçılık yapan Türk vatandaşı eski erkek arkadaşına cep telefonundan, "Kiev'deki aileme iyi bakar mısın? Bir ihtiyaçları olursa karşılar mısın?" diye mesaj attığı ortaya çıktı.



"UZUN ZAMANDIR GÖRÜŞMÜYORDUK"

Kiev'in yanı sıra Bodrum'da da evi olduğu öğrenilen genç kadının eski erkek arkadaşının ifadesi polis tarafından alındı. Adı açıklanmayan erkek arkadaş ifadesinde, "Kristina ile uzun zamandır görüşmüyorduk.



"MESAJI GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM"

Yılbaşı gecesi bana mesaj atınca şaşırdım. Eşim yanımda olduğu için sildim, cevap vermedim.



"ALKOLLÜ DİYE DÜŞÜNDÜM"

Alkollü olduğu için bana mesaj yazmış olabileceğini düşündüm" diye konuştu. Kiev Ulusal Dil Bilim Üniversitesi mezunu Novytska'nın bir siteye model olarak ilan verdiği görüldü.



PROFİLİNDE MESLEĞİNİ BELİRTMİŞ

Kristina profilinde fotoğraf çekimleri, sinema ve video reklamları, mayo defilesi, hosteslik ve partide çalışabileceğini belirtiyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERLER: Kristina'nın ölümünde yeni detay! Erkek arkadaşına bu mesajı atmış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA