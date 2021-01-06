SON DAKİKA HABERLER: Kristina'nın ölümünde yeni detay! Erkek arkadaşına bu mesajı atmış

Muğla Bodrum'da elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulunan Ukraynalı Kristina Novytska (30) ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kan donduran olay Türkiye'nin gündemine oturdu. İşte olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu çözmeye yarayacak son dakika yeni bulgular.