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Son dakika haberler: 'tan korkunç görüntüler! 3 kişi feci şekilde yaşamını yitirdi...

'ta katliam gibi bir kaza meydana geldi. TIR ile vincin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Kazanın yaşandığı noktadan gelen son dakika görüntüleri kazanın şiddetini gözler önüne serdi. İşte feci kazadan tüyler ürperten kareler...

DHA
Giriş Tarihi: 6.1.2021 14:35 Son Güncelleme: 6.1.2021 14:46 ABONE OL
Son dakika haberler: Yozgat'tan korkunç görüntüler! 3 kişi feci şekilde yaşamını yitirdi...

Yozgat'tan gelen son dakika haberi kan dondurdu! TIR ile vincin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Aydıncık-Zile yolunun Kırkdilim köyü mevkiinde meydana geldi. Halil İbrahim Kayalı yönetimindeki inşaat malzemesi yüklü TIR, karşı yönden gelen Ergün Sesli yönetimindeki 60 ABP 360 plakalı vinç ile çarpıştı.

Aslı Baştuğ'un kullandığı 06 H 2957 plakalı otomobil de yola savrulan inşaat malzemelerine çarptı.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, vinç şoförü Ergün Sesli ile yanında bulunan Hüseyin Özdemirbaş ve Ebubekir Karabıyık, hayatını kaybetti.

TIR şoförü İbrahim Kayalı ile otomobil sürücüsü Aslı Baştuğ ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çekerek ve Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberler: Yozgat'tan korkunç görüntüler! 3 kişi feci şekilde yaşamını yitirdi...
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