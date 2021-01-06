Son dakika haberler: Yozgat'tan korkunç görüntüler! 3 kişi feci şekilde yaşamını yitirdi...

Yozgat'tan gelen son dakika haberi kan dondurdu! TIR ile vincin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Aydıncık-Zile yolunun Kırkdilim köyü mevkiinde meydana geldi. Halil İbrahim Kayalı yönetimindeki inşaat malzemesi yüklü TIR, karşı yönden gelen Ergün Sesli yönetimindeki 60 ABP 360 plakalı vinç ile çarpıştı.
Aslı Baştuğ'un kullandığı 06 H 2957 plakalı otomobil de yola savrulan inşaat malzemelerine çarptı.
3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada, vinç şoförü Ergün Sesli ile yanında bulunan Hüseyin Özdemirbaş ve Ebubekir Karabıyık, hayatını kaybetti.