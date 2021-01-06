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Son dakika: Koronavirüs mutasyonu sonrası flaş uyarı: Bu sayı daha da fazla olabilir

Son dakika haberi... İlk olarak 'de mutasyona uğrayarak bulaştırıcılığı yüksek olarak tespit edilen yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmada, hayata geçirilen önlemlerin şu an için yeterli olduğu ancak tedbirlere daha sıkı uyulması gerektiği belirtildi. Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. İlhan, "15 kişide şu ana kadar belirlenen koronavirüs tespit edildi. Bu sayı elbette daha fazla da olabilir." diye konuştu.

Giriş Tarihi: 6.1.2021 16:05 Son Güncelleme: 6.1.2021 17:21 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs mutasyonu sonrası flaş uyarı: Bu sayı daha da fazla olabilir

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yaptığı açıklamada, 'de yaklaşık 3 hafta önce mutasyona uğrayan koronavirüsün görülmesi üzerine Türkiye'de derhal tedbir kararlarının hayata geçirildiğini anımsattı.

SON DAKİKA: DAHA AZ ÖLDÜRÜCÜ AMA DAHA HIZLI BULAŞIYOR

Bu kapsamda İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan gelenlere test zorunluluğu getirildiğini hatırlatan İlhan, söz konusu ülkelerden gelen yolcuların ister Türk vatandaşı ister yabancı olsun PCR testi sonucunun değerlendirilmesi ve sonucu belli olana kadar izolasyonda kalmaları yönünde karar alındığını söyledi.

Prof. Dr. İlhan yaptığı bir açıklamada, koronavirüsün mutasyona uğramış varyantının da daha az ölümcül olduğunu açıkladı.

Son dakika: Koronavirüs mutasyonu sonrası flaş uyarı: Bu sayı daha da fazla olabilir

Son Dakika: Mutasyona uğrayan koronavirüs varyantı daha mı öldürücü? | Video

Prof. Dr. İlhan, bu doğrultuda hasta olanlara izolasyon, temaslı olanlara ise karantina zorunluluğunun uygulandığını ifade ederek, "Bu yöntem salgını sınırlamada yeterli ama buna rağmen yine de 15 kişide şu ana kadar belirlenen koronavirüs tespit edildi. Bu sayı elbette daha fazla da olabilir." diye konuştu.

Son dakika: Koronavirüs mutasyonu sonrası flaş uyarı: Bu sayı daha da fazla olabilir

"EVLERDE BİR ARAYA GELİNMEMELİ"

Yeni tedbirlerin söz konusu olup olmayacağına ilişkin ise Prof. Dr. İlhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gelinen aşamada bu önlemlerin yeterli gibi gözükmesiyle birlikte söz konusu mutasyonlu tipin daha çok bulaş yaptığı düşünülüyor. Belirlenen sayıdan daha fazla kişinin Türkiye'ye giriş yapmış olabileceği düşünüldüğünde ise hastalıktan korunmak için önlemlere daha ciddi uyulması önem taşıyor.

Son dakika: Koronavirüs mutasyonu sonrası flaş uyarı: Bu sayı daha da fazla olabilir

Mutasyona uğrayan virüsün yaklaşık yüzde 70 daha bulaştırıcı olduğu yönünde görüş bildirildiğinden özellikle doğru maske kullanımı, fiziksel mesafenin korunması ve el hijyeninin sağlanması hayati önem arz ediyor. Daha önce hayata geçirilen tedbir kararları doğrultusunda zaten yemek salonları, kafeler, eğlence yerleri gibi bir araya gelinen birçok yerde oturup vakit geçirilemiyor ancak evlerde bir araya gelinmemesi de önem taşıyor.

Son dakika: Koronavirüs mutasyonu sonrası flaş uyarı: Bu sayı daha da fazla olabilir

Özellikle kapalı ortamlarda, hava akışının olmadığı yerlerde kalabalık içinde bulunulması mevcut Kovid-19'da bulaş riskini artıran en önemli faktörken, bulaştırıcılık gücü daha fazla olan mutasyonlu koronavirüste bu olasılık kat ve kat artabilir. Bu dönemde özellikle ev içi bulaşın yüksek olduğu düşünüldüğünde tedbirlere uyuma daha fazla özen gösterilmesi, sağlığın korunması ve hastalık riskinin azaltılabilmesinde en önemli faktör olacaktır."

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Son dakika: Koronavirüs mutasyonu sonrası flaş uyarı: Bu sayı daha da fazla olabilir
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