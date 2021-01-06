Son dakika: Koronavirüs mutasyonu sonrası flaş uyarı: Bu sayı daha da fazla olabilir

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yaptığı açıklamada, İngiltere'de yaklaşık 3 hafta önce mutasyona uğrayan koronavirüsün görülmesi üzerine Türkiye'de derhal tedbir kararlarının hayata geçirildiğini anımsattı.

SON DAKİKA: DAHA AZ ÖLDÜRÜCÜ AMA DAHA HIZLI BULAŞIYOR

Bu kapsamda İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan gelenlere test zorunluluğu getirildiğini hatırlatan İlhan, söz konusu ülkelerden gelen yolcuların ister Türk vatandaşı ister yabancı olsun PCR testi sonucunun değerlendirilmesi ve sonucu belli olana kadar izolasyonda kalmaları yönünde karar alındığını söyledi.

Prof. Dr. İlhan yaptığı bir açıklamada, koronavirüsün mutasyona uğramış varyantının da daha az ölümcül olduğunu açıkladı.