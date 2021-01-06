Son dakika: O cani yakalandı

Ankara'da genç kadını annesi, iki kız kardeşi ve kızının gözü önünde tabancayla vurularak öldüren cinayet zanlısı Gökhan Ağtaş yakalandı. Ağtaş'ın emniyetteki ifadesi devam ediyor.



Ankara'nın Mamak İlçesi Mutlu Mahallesi'nde ikamet eden Sevgi Tekin (33), 3 yıldır dini nikahlı eşi olan Gökhan Aktaş'tan (26) 5 ay önce şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrıldı. Tehditlerine devam eden Gökhan Ağtaş, gece geç saatlerde genç kadının yaşadığı binaya gitti. 4 katlı binanın bodrum katında oturan Tekin'in evine girmek için eline bir parke taşı alan Ağtaş, salonun pencere camını kırdı.





Mutfakta atıştırmalık için hazırlık yapan Sevgi Tekin, kız kardeşleri Sedef Kanlı, Figen Kanlı, yurttan yanına gelen kızı S.K. (16) ve annesi Nuhubet Kanlı panikle ne olduğunu anlamak için salona gittiğinde pencereden içeri giren Ağtaş'ı karşısında gördü. Korkudan odaya girerek kapıyı kitleyen aile bireylerine tehditte bulunan Ağtaş, 'seni burada öldüreceğim ya dışarıya çık ya da seni bunların gözü önünde öldüreceğim' dedi. Odada tek kalan Sevgi Tekin'i dövmeye başlayan Ağtaş, silahla 3 el ateş açarak olay yerinden kaçmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu Gökhan Ağtaş olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.