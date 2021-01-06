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Son dakika: Ortalık savaş alanına döndü! ’da kızların sevgili kavgası kameralara böyle yansıdı

'nın ilçesi 'nde genç kızlar birbirine girdi. İddiaya göre bir kızın erkek arkadaşına atılan mesaj sonucu sinir krizi geçirmesi sonucu yanına iki arkadaşını da alarak kızı parkta tek yakaladı. Parktaki sevgili kavgası kameralara böyle yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 6.1.2021 10:42 Son Güncelleme: 6.1.2021 11:16 ABONE OL
Son dakika: Ortalık savaş alanına döndü! Bursa’da kızların sevgili kavgası kameralara böyle yansıdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde Teoman Özalp Parkında meydana gelen olayda genç kızlar birbirine girdi.

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KIZI PARKTA TEK YAKALADI

İddiaya göre bir kızın erkek arkadaşına atılan mesaj sonucu sinir krizi geçirmesi sonucu yanına iki arkadaşını da alarak kızı parkta tek yakaladı.

İkili arasındaki tartışma yerini kavgaya bırakınca diğerlerinin de katılmasıyla ortalık savaş alanına döndü. O anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Son dakika: Ortalık savaş alanına döndü! Bursa’da kızların sevgili kavgası kameralara böyle yansıdı
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