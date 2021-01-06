Trafikte terör estirmişti, yakalandı!

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekiplerince sosyal medya üzerinde yapılan çalışmada; 04 Ocak günü Sultangazi Habibler Arnavutköy yolu üzerinde, makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü görülen 34 FH 4536 plakalı araç sürücüsü Sozdar G. gözaltına alındı.





34 FH 4536 plakalı araç sürücüsü Sozdar G. 'e KTK'nın 46/2g (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri-makas) maddesinden bin 339 lira, 56/1c (Önlerinde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek-Yakın takip) maddesinden 144 lira ve 34/b (Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması nedeniyle trafikten men edilen araca verilen izin süresinin sonunda, aracın muayenesi yapılmadan trafiğe çıkarılması) maddesinden 652 lira, olmak üzere toplamda 2 bin 135 lira idari para ceza uygulandı. 34 FH 4536 plakalı araca eksikliklerini gidermesi için 7 gün izin verildi.





EHLİYETİ GEÇİCİ OLARAK İPTAL EDİLDİ



Sozdar G.'ün sürücü belgesi KTK'nın 45. maddesine istinaden gerekli sağlık şartlarını sağlayana kadar geçici olarak iptal edildi. Sürücü Sozdar G. TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

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