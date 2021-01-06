SON DAKİKA! Ünlü deprem uzmanı uyardı: Fay tetiklendi! 6.8 büyüklüğünde depremler…

Son Dakika Haberi… Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki deprem, İzmir'de yıkıma yol açtı. 117 kişinin yaşamını yitirdiği depremde, onlarca bina zarar gördü. Yıkılan binaların dışında 'ağır', 'orta' ve 'hafif' seviyede olmak üzere birçok yapıda hasar oluştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin başka fayları tetikleyip, yeni depremlere yol açtığını belirtti. 30 Ekim'den sonra bölgede yaşanan depremleri hatırlatan Sözbilir, şunları söyledi:

'YOĞUNLAŞMALAR MEVCUT'

"Bugüne kadar artçı deprem sayısı 5 bini geçti. Samos'un kuzeyi 6.6 büyüklüğündeki fayın kırıldığı kesim. Çoğunlukla burada yoğunlaştı artçılar. Bunun dışında doğu ve batı kesimlerle Gümüldür tarafında da belli yoğunlaşmalar mevcut. Bu aslında, bölgedeki bazı fayların tetiklendiği anlamına geliyor. 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası artçılar Samos'un kuzeyinde devam ederken, adanın batısı ve doğusundaki bazı faylarda belli tetiklenmeler gelişti. Sismoloji istasyonlarından, özellikle batı kesimindeki kuzeydoğu zonunda belli hatlar boyunca odak mekanizma çözümleri elde edildi. Doğu ve batıdaki depremlerin mekanizmasının, farklı olduğu ortaya çıktı".