Son gelişmeler: İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten işçi çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı?

Koronavirüs pandemisi sürecinde işçi ve işveren haklarını korumaya yönelik birçok farklı karar alınırken bunlardan biri de işten çıkarma yasağı olmuştu. Bu noktada fesih kısıtının ne zamana kadar uzatıldığına dair detaylar da merak ediliyor. Salgının ekonomi üzerindeki negatif etkilerini azaltmaya yönelik uyguladığı bu karar gelen son açıklamada 2 aylık süreyle yeniden uzatılmıştı. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşte tüm detaylar…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI İÇİN TARİH NETLEŞTİ!

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 27 Ekim 2020'den itibaren 2 ay daha uzatılmıştı. Öte yandan Ocak ayına gelinmesiyle beraber fesih kısıtının yeniden uzatıldığı bildirildi.