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Son taş işçileri kapışılıyor

’nin son taş ustaları giderek azalınca iş yaptırmak isteyenler sıraya giriyor. Taş duvar ustalığı yapan 54 yaşındaki Ömer Yalçın, 35 yıldır taşlara çekiç ve murç ile şekil vererek, işleyip sanata dönüştürerek ekmeğini taştan çıkarıyor.

KAMİL CÖMERTLER
Giriş Tarihi: 6.1.2021 12:08 ABONE OL
Son taş işçileri kapışılıyor

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yıllardır taş işçiliğiyle uğraşan ve son taş işçileri arasında yer alan Ömer Yalçın, bugün yok olmaya yüz tutan mesleğinin inceliklerini genç kuşağa anlatamadıklarını ve hiç bir gencin bu işi yapmak istemediğini belirtiyor.

Bu sanatın gelecek kuşaklara aktarılması için çırak bulamadıklarını ifade eden Yalçın, Bozyazı'da bu sanatı yapan 4-5 kişinin kaldığını, kendileri ile birlikte bu sanatın da yok olacağından dolayı üzüldüğünü söyledi.

Yalçın, "İşimi severek yapıyorum. Taş duvar örmek emek isteyen, zor ve zahmetli bir iştir. Duvar yaparken taşı çekiç ve murçla şekillendirdikten sonra yerine yerleştirip sonra da şakul ile bakıp alttaki taş ile hizalı olup olmadığını, köşeleri ise gönye ile kontrol edeceksin. Bir taşın yerine oturtulması için bazen çok uğraş verebiliyorsun. Bizler ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz. Eskiden tüm yapılar taştan yapılırdı. Gelişen teknoloji ile birlikte taş işçiliği azalınca yeni nesilden bu işi öğrenen pek fazla olmadı" şeklinde konuştu.

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Son taş işçileri kapışılıyor
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