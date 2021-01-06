Son taş işçileri kapışılıyor

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yıllardır taş işçiliğiyle uğraşan ve son taş işçileri arasında yer alan Ömer Yalçın, bugün yok olmaya yüz tutan mesleğinin inceliklerini genç kuşağa anlatamadıklarını ve hiç bir gencin bu işi yapmak istemediğini belirtiyor.

Bu sanatın gelecek kuşaklara aktarılması için çırak bulamadıklarını ifade eden Yalçın, Bozyazı'da bu sanatı yapan 4-5 kişinin kaldığını, kendileri ile birlikte bu sanatın da yok olacağından dolayı üzüldüğünü söyledi.

Yalçın, "İşimi severek yapıyorum. Taş duvar örmek emek isteyen, zor ve zahmetli bir iştir. Duvar yaparken taşı çekiç ve murçla şekillendirdikten sonra yerine yerleştirip sonra da şakul ile bakıp alttaki taş ile hizalı olup olmadığını, köşeleri ise gönye ile kontrol edeceksin. Bir taşın yerine oturtulması için bazen çok uğraş verebiliyorsun. Bizler ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz. Eskiden tüm yapılar taştan yapılırdı. Gelişen teknoloji ile birlikte taş işçiliği azalınca yeni nesilden bu işi öğrenen pek fazla olmadı" şeklinde konuştu.