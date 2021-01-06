Sorumsuzlar yine yasak dinlemedi!

İstanbul Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağının bulunduğu saatlerde ilçe genelinde kontrollerde bulunan polis, açık olduğunu tespit ettiği bir iş yerine baskın düzenledi. Adreste bulunan 16 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadığı ve kumar oynadığı gerekçesiyle 75 bin lira para cezası uygulanırken, bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak suçundan hakkında arama kararı bulunan bir kişi de gözaltına alındı. O anlar kameralar tarafından işte böyle görüntülendi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında denetimlerini sürdüren Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin açık olduğunu tespit etti. Söz konusu adrese baskın düzenleyen polis, içeride bulunan 16 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadığı ve kumar oynadıkları gerekçesiyle ceza kesti. 16 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan üç bin 469'ar liradan toplamda 55 bin 504; 15 kişiye ise kumar oynadığı gerekçesiyle bin 336 liradan toplamda 20 bin 40 lira olmak üzere içeride bulunan kişilere uygulanan toplam idari para cezası 75 bin 544 lira oldu.



PKK'DAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI



İçeride bulunan kişilerin kimlik kontrollerini gerçekleştiren Esenyurt Polisi, Şehmuz A. isimli bir şüphelinin; hırsızlık ve bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak suçlarından hakkında arama kararı bulunduğunu tespit etti. Polis, şüpheli gözaltına aldı.

DEPOYA SAKLANMAYA ÇALIŞTILAR



Adreste bulunan kişilerin kimlik kontrolünün yapıldığı esnada gizlenmek için iş yerinin deposuna saklanan bir grup polis tarafından farkedildi. Söz konusu kişilerin depodan çıkma anı ise kameralar tarafından işte böyle görüntülendi.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ



Denetimlerin devamında iş yerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiğinin belirlenmesi üzerine, söz konusu adres İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Gözaltına alınan Şehmuz A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.