Soyer’den eğitimcilere büyük ayıp

Her fırsatta kadın istihdamının önemine dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyenin meslek fabrikasında görev yapan 60'a yakın kadın eğitimciyi yeni yıla saatler kala hizmet satın aldıkları taşeron şirketin sözleşme süresi dolduğu gerekçesi ile kapı dışarı etti. Yeni yıla işsiz giren öğretmenler Başkan Tunç Soyer'e seslerini duyurabilmek için Kemaraltı Çarşısı içinde yer alan Kızlarağası Hanı'nın oradaki belediye hizmet binası önünde oturma eylemi başlattı. 28 Aralık günü mesai bitiminde taşeron firmanın sözleşme süresi dolduğu için iş akitlerinin sonlandırıldığını belirten eğitimciler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslerini duyurana kadar oturma eylemine devam edeceklerini söyledi.

"KALICI İŞ İSTİYORUZ"

Kalıcı iş istediklerini belirten öğretmenler yaptıkları basın açıklamasında; "Bizler her defasında bilimsel, ilkeli öğretme var etme adına heyecanla çıktığımız evlerimize, işsiz, aşsız, umutsuz, kırgın dönmek istemiyoruz. Bizler bunu kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmek de görmezden gelmek de, ötelemek de taşeron düzenine destek vermek, emekçinin mağduriyetini hiçe saymaktır." Dediler.

"AÇLIKLA EVDE OLMAK İSTEMİYORUZ"

Başkan Soyer'e seslenen eğitimciler; "Sayın başkanım söylemler eylemleri güçlü kılar. Gelin kadının, emeğin davasına birlikte sahip çıkalım. Aşkla İzmir dediniz. Aşkla İzmir dedik. Aşkla buradayız. Açlıkla evde olmayacağız." dediler.

"BİZLER EĞİTİMCİYİZ"

Eğitim emekçisi olduklarını ve kalıcı iş istediklerini belirten öğretmenler " Bizler eğitimciyiz. Ne istiyoruz? Devamlı iş, devamlı sigorta, güvenceli ve kaygısız gelecek, hakça bir yaşam istiyoruz. Biz ne yaptık? Işık olduk, destek olduk, emek ve değer kattık, var ettik. Meslek fabrikası emekçileri olarak defalarca sizlere sesimizi duyurabilmek için çaba sarf etsek de kendimizi size ifade edemedik. O yüzden bu gün kapınıza geldik. " dedi. Oturma eylemi yapan öğretmenler sık sık 'El ve iş ver ses ver başkanım', 'Başkanım duy bizi, Taşeron sistemi istemiyoruz, Birleşe birleşe kazanacağız' şeklinde slogan attı.