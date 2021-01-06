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'de dehşet! 5 kişi geldiler, gasp edip bıçakladılar...

İstanbul 'de geçtiğimiz günlerde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Pakistan uyruklu 7 kişinin kaldığı dükkana gelen Afgan uyruklu 5 kişilik grup dehşet saçtı. Dükkandaki telefonları ve paraları almaya çalışan çeteye içerideki kişiler direnince saldırganlar 2 kişiyi bıçaklayıp 7 cep telefonunu da alarak kaçtı.

DHA
Giriş Tarihi: 6.1.2021 09:59 Son Güncelleme: 6.1.2021 10:06 ABONE OL
Sultangazi'de dehşet! 5 kişi geldiler, gasp edip bıçakladılar...

Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan apartmanın girişindeki dükkanda meydana geldi. İddiaya göre, Pakistan uyruklu 7 kişinin yaşadığı dükkana gelen Afgan uyruklu 5 şüpheli, buradakilerin telefonlarını ve paralarını gasp etmek istedi. Afgan uyruklu şüpheliler ile kendilerine direnen Pakistan uyruklu kişiler arasında kavga yaşandı.

SOYGUNCULARA DİRENEN İKİ KİŞİ BIÇAKLANDI

Kavga sırasında şüpheliler, kendilerine direnen 1 kişiyi göğsünden ve bacağından bıçakladı. Daha sonra bir başka kişiyi de bacağından bıçakladı. Pakistan uyruklu kişilerin 7 cep telefonunu gasp eden şüpheliler, daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Göğsünden ve bacağından bıçaklanan kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği, bacağından bıçaklanan kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Sultangazi'de dehşet! 5 kişi geldiler, gasp edip bıçakladılar...
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