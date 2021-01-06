Sultangazi'de dehşet! 5 kişi geldiler, gasp edip bıçakladılar...

SOYGUNCULARA DİRENEN İKİ KİŞİ BIÇAKLANDI

Kavga sırasında şüpheliler, kendilerine direnen 1 kişiyi göğsünden ve bacağından bıçakladı. Daha sonra bir başka kişiyi de bacağından bıçakladı. Pakistan uyruklu kişilerin 7 cep telefonunu gasp eden şüpheliler, daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı.