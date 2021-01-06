Sultangazi’de komşu cinayeti

Olay, 21.00 sıralarında Sultangazi 50'inci Yıl Mahallesi 2205 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan aynı apartmanda yaşayan 41 yaşındaki Veli B. İle komşusu Mustafa T. Ses ve gürültü nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa T., Komşusu Veli B'ye tabancayla ateş etti. Göğsünden vurulan Veli B. Kan içinde yere düşerken olayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ



Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli Mustafa T.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Veli B. Ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Veli B. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri bölgede delil araştırması yaptı.

Polisin olayla ilgili çalışmasının sürdüğü öğrenildi.