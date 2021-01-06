Tarihi ambulanslar hastane müzesinde

Bursa'daki İnegöl Devlet Hastanesi bünyesinde 2016'da kurulan ve dünyada 2'nci Türkiye'de ise tek olan Sağlık Tarihi Müzesi vatandaşların ilgi odağı oluyor. Müzede, eski zamanlara ait şırınga ve acil sağlık ekipmanlarından, Çanakkale'de kullanılan eski ambulanslara kadar çok çeşitli araç ve objeler sergileniyor. Özellikle hastane içinde sergilenen 9 adet tarihi ambulans ilgi görüyor. Müzede, 1'inci Dünya savaşında cephede yaralanan askerleri sıhhiye çadırlarına taşıyan bisiklet ambulanstan, Çanakkale ve Yemen'deki cephelerde kullanılan ambulanslara ve hatta Kore savaşında kullanılan cip ambulansa kadar çeşitli dönemlere ait 9 ambulans bulunuyor.