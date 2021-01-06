Tarihi Urfa sokaklarında restorasyon çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa'nın tarihine ışık tutacak restorasyon, çevre düzenlemesi ve ışıklandırma çalışmasına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEM Şube Müdürlüğü ekiplerince bölgedeki sokak ve yapılar turizme kazandırılıyor.

KÜLTÜREL MİRASA SAHİP ÇIKIYORUZ

Büyükşehir Belediye ekipleri, Eski Urfa olarak bilinen sokaklarda cephelerin niteliksiz (beton, betonarme, biriket) gibi eklentilerinden arındırılan bölgede, duvar yüzeylerini temizleyerek bölgenin tarihi dokusunu da koruyarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyor.

17 SOKAKTA SÜRDÜRÜLEN SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMASI SÜRÜYOR

Yapılan restore işlemlerinin ardından tarihin adeta gün yüzüne çıkarıldığı bölgede Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Eyyübiye İlçesi Bıçakçı Mahallesinde yer alan 17 ayrı sokakta çalışma devam ediyor.