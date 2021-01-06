TEKNOFEST 2021 başvuruları başladı

Dünyanın en büyük havacılık festivalleri arasında yerini alan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST heyecanı yeniden başlıyor. 21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden İstanbul'da gerçekleşecek TEKNOFEST 2021'de yarışma hakkını elde etmek için son başvuru tarihi 28 Şubat. Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST'te, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için Roket'ten Otonom Sistemlere, Yapay Zeka'dan Sualtı Sistemleri'ne kadar 34 farklı kategoride Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları bulunuyor. TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışmaları kapsamında geçen yıldan farklı olarak; Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları yer alacak. Ön eleme aşamasını geçen takımlara 5 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak.