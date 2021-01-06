Temiz hava için sürekli denetim

Düzce Belediyesinin, temiz hava için başlattığı mücadele aralıksız devam ediyor. Bir yandan kent genelinde 5 noktada hava kalitesi ölçümleri yapılırken diğer yandan da Zabıta Müdürlüğü ekipleri, lastik ve kimyevi madde yakılmamasına yönelik denetimlerine devam ediyor. Havadan drone desteği ile yapılan denetimlerin yanı sıra katı yakıt satışı yapılmakta olan işyerlerinde ve şehir merkezi içerisinde bulunan işletmeler de lastik ve kimyevi madde denetimleri gerçekleştiriliyor.

"YOL HARİTAMIZI BELİRLİYORUZ"

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince fabrika ve iş yerlerinde yapılan son denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, daha önce olduğu gibi Düzce'nin temiz havaya kavuşabilmesi için gerekli uyarılar yapıldı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 'Temiz Şehir Düzce' sloganıyla başlattıkları çalışma ekseninde özellikle kış dönemlerinde artan hava kirliliğine karşı aldıkları önlemleri hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bilindiği üzere hava kirliliği ile mücadele konusunda her türlü çalışmayı yapıyoruz. İlimizde üçü sabit ikisi ise mobil olmak üzere 5 noktada ölçümlerimizi yapıyoruz. Buna göre analizlerimiz yapılıyor ve yol haritamızı belirliyoruz.Diğer taraftan da ekiplerimiz gece gündüz demeden denetimlerini gerçekleştirerek hava kirliliği ile mücadelemizi 4 koldan sürdürmemizi sağlıyorlar. Vatandaşlarımızdan ve işletmelerimizden ricam; hava kirliliğinin önlenmesinde kaliteli yakıt kullanımı, yakma sistemlerinin tekniğine uygun yakılması, bakım ve temizliklerinin düzenli yapılması önem taşıyor. Yakıt özelliği taşımayan boyalı ve cilalı malzemeler ile plastik malzemelerin kesinlikle kullanılmaması konusuna dikkat etmeleridir."