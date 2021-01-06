Tıpası olmayan sandalla denize açıldı

Yalova'da bir başkasına ait olan sandalla denize açılan 29 yaşındaki Ümit Çakmak, tıpası olmadığı öğrenilen sandalın batması sonucu denizde kayboldu.

Gece 00.20 sıralarında S.B ve E.Ü isimli iki arkadaşını sahil mahallesinde kumsala çağıran Ümit Çakmak, başkasına ait olduğu tespit edilen bir sandalı arkadaşlarının da yardımıyla denize iterek sandala bindi. Tek başına sandala binen ve açığa doğru kürek çeken Çakmak bir daha geri dönmeyince arkadaşları Sahil Güvenliğe haber verdi. Denize açılan sandalın sahibini bulan ekipler, sandalın tıpasının olmadığını öğrendi. Sandalın Çiftlikköy açıklarında battığını belirleyen sahil güvenlik ekipleri, kayıp şahsı aramak için seferber oldu. Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi, Sahil Güvenlik ile Bursa Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma ekiplerinin hem havadan hem de denizaltı scooter'ı ile deniz içindeki arama çalışmaları sürüyor.