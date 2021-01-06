Türkiye’nin keklikleri Yozgat’ta kuluçkaya yattı

Türkiye'nin en önemli Keklik Üretim İstasyonlarından bir tanesi olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğü Keklik Üretim İstasyonunda, 2021 üretimi için ilk keklik yumurtalarını kuluçkaya yerleştirildi.

Keklik Üretim İstasyonunda incelemelerde bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Cihan Eğilmez'den bilgi alan Yozgat Valisi Ziya Polat, 2007'de kurulan tesiste bugüne kadar 156 bin kınalı keklik, 30 bine yakın da beç tavuğu üretildiğini söyledi.

Valimiz Polat, 2021 yılı üretimi için bugün kuluçkaya ilk yumurtaları yerleştirdiklerini söyleyerek, "Kuluçkaya yerleştirdiğimiz yumurtalardan çıkan keklikleri 5 ay sonra doğaya bırakacağız. 2007 yılında kurulan ve 18 hektara arazi üzerinde bulunan tesisimizde 8 arkadaşımız çalışıyor. Doğal yaşamı korumak için burada keklik yetiştirip doğaya salınıyor. Geçen yıl 15 bine yakın kınalı keklik yetiştirildi ve 23 vilayete dağıtıldı. İlimizde de yaklaşık 3 bin kınalı keklik doğaya salındı" dedi.

Bu yıl da yaklaşık 15 bin kınalı keklik üretiminin hedeflendiğini vurgulayan Valimiz Polat, " Bunun salmanın yanında avcılarımızı da uyarmamız lazım. Bu hayvanlar doğal dengeyi koruyan hayvanlar. Av yasağı da var. Onun için biz koruyoruz ama hep birlikte bu hayvanları koruyacağız. Umarım koyduğumuz yumurtalarda verim oranı çok yüksek olur. Doğal dengeyi koruduğunu biliyorsunuz. Keklikler böcek yiyen bir hayvanlardır. Doğanın dengesini korumak için sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.