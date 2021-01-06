Üç çocuğunun gözü önünde katletti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. 3 çocuk annesi Sevda Kösecik (33), aralarındaki geçimsizlik nedeniyle 1 ay önce eşi İsa Kösecik'i (40) terk ederek, ayrı bir eve taşındı. Ardından da boşanma davası açtı. Dava devam ederken, dün sabah eve gelen İsa Kösecik, eşi ile tartışmaya başladı. Bu esnada anneleriyle kalan çocuklar da uyandı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen İsa Kösecik, mutfaktan aldığı bıçakla, 3 çocuğunun gözleri önünde eşi Sevda Kösecik'i bıçakladı. İsa Kösecik kaçarken, ilk şoku atlatan çocuklar, yakınlarını arayarak durumu bildirdi. Yakınları da 112 Acil Servis ve polisi arayarak, yardım istedi.Eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Sevda Kösecik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anneleri, gözlerinin önünde babaları tarafından öldürülen 3 çocuk yakınlarına teslim edildi. İhbarın ardından hemen harekete geçen emniyet güçleri, zanlı kocayı, olay yerinden 1 kilometre uzakta yakaladı. Sağlık kontrolü için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürülen İsa Kösecik, eşini evde başka bir erkekle bastığı için öldürdüğünü öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk İsa Kösecik tutuklanarak cezaevine gönderildi.