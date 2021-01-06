Vahşeti anlattılar

Ankara'da,Gökhan Ağtaş (26) dini nikahla birlikte yaşadığı eski sevgilisi Sevgi Tekin'i (33) annesi, kız kardeşleri ve kızının gözü önünde tabancayla öldürdü. Önceki gün yaşanan vahşete tanık olan aile bireyleri, korku dolu anları anlattı. Kızını korumaya çalışırken darp edilen anne Nuhubet Kanlı, "Kızım gözümün önünde can verdi. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Zanlının, saat 01.30'da odaya kilitledikten sonra ablasına dışarıya çıkması için 01.47'ye kadar süre verdiğini anlatan Sedef Kanlı ise "Annemin gözü önünde öldürüldü ablam. Ablama, 'seni burada öldüreceğim ya dışarıya çık ya da seni bunların gözü önünde öldüreceğim' dedi. Anneme vurdu, sonra ablamı dövdü. 6 kez ateş etti ablama. Ablamı gözlerimizin önünde vurdu, hiçbir şey yapamadık" ifadelerini kullandı. Olayın ardından kaçan Gökhan Ağtaş cinayette kullandığı silahla birlikte yakalandı.