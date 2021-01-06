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Vicdansız sürücü yayaya çarparak kaçtı

’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan adama bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ölümden dönen adam yaralanırken sürücü ise kaçtı.

Giriş Tarihi: 6.1.2021 23:24 ABONE OL
Vicdansız sürücü yayaya çarparak kaçtı

Kaza Eyyübiye ilçesine bağlı Yardımcı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, yolun karşına geçmek isteyen yaşlı adama çarptı.

VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

Çarpan sürücü arkasına bile bakmadan yaralanan yaşlı adamı bırakıp yoluna devam etti. Kanlar içerisinde yolun ortasında kalan adamın yardımına yoldan geçen vatandaşlar yetişti.

KAÇAN SÜRÜCÜ HER YERDE ARANIYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim Araştırma hastanesine kaldırıldı. Ölümden dönen yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri şimdi her yerde yaşlı adama çarparak kaçan sürücüyü arıyor.

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Vicdansız sürücü yayaya çarparak kaçtı
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