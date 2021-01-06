Yasağı delen 11 kişiye ceza yağdı

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir ihbar polisi harekete geçirdi. İlçede bulunan bir kıraathanenin kepengini yarım açarak içeriye müşteri aldığı ve pandemi yasaklarına rağmen oyun oynattığı ihbarını alan polis, kıraathaneyi bastı.

Yapılan baskında işyerinin arka kısmında kurulan iki masada 11 kişiyi oyun oynarken yakalayan polis, kişilere acımadı. Pandemi yasaklarını delen 11 kişiyi sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için toplam 38 bin 159 lira para cezasıyla cezalandırdı. Ayrıca yapılan kimlik kontrolünde kıraathanede aranan bir kişi yakalandı. Söz konusu kıraathanede zabıta ekipleri çağrılarak ikinci bir emre kadar kapatıldı.