Yıkılan binalardan arta kalan 'Katil Toz' tehlike saçıyor

Bir dönem 'katil toz' olarak tanımlanan asbest, 2010 yılı öncesine kadar inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan bir maddeydi. Kanserojen özelliğe sahip olan ve birçok hastalığa neden olan asbestin kullanımı Dünya Sağlık Örgütü tarafından yasaklansa da geçmiş dönemlerde yapılan binalarda kullanıldığı için tehlike oluşturmaya devam ediyor. Bu maddenin zararını önlemek için çalışma başlatan Bağcılar Belediyesi ise yıkılacak olan binalardan 74 ton 435 kilogram asbestli malzeme söktü.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi'nin 'Kanserojen Maddeler' listesinde yer alan asbestin, 2010'dan itibaren her türlü üretimi ve kullanımı yasaklanınca inşaat sektöründe kullanılmasına son verildi. Bu tarihten önce yapılan binaların birçoğunun inşaat malzemelerinde asbestli malzeme kullanılıyordu. Eski binaların yapımında kullanılan asbest, gerekli önlemler alınmadan gerçekleşen yıkımlarda başta akciğer kanseri, nefes darlığı gibi birçok solunum hastalığına neden olabiliyor. Bu yüzden yıkım öncesinde binalarda denetim yapılması, varsa asbestli malzemenin sökümünün insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor.

74 TON 435 KİLOGRAM ASBESTLİ MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik" uyarınca yıkımdan önce asbest raporu ve asbest sökümü zorunluğu getirildi. Bağcılar Belediyesi de 2017'de başlattığı uygulamayla asbest raporu konusunda denetimlerini artırdı. Kentsel dönüşüm olsun veya olmasın yıkımına karar verilen binalar için "Asbest yoktur" raporu istiyor. İlçede 2017'den bugüne kadar 531 binada asbest kontrolü yapıldı. Yapılardan 119'unda asbestli malzeme bulunurken 412'sinde ise herhangi zararlı bir duruma rastlanmadı. Rapor sonucunda tehlikeli görülen binalardan uzmanlarca yapılan sökümlerde 74 ton 435 kilogram asbest içeren malzeme ele geçirildi.

HER ŞEYDEN ÖNCE SAĞLIK GELİR

Asbestin insan sağlığını etkilememesi için asbest raporu konusunda titiz davrandıklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı: "Yıkımı gerçekleştirilecek binalarda asbest olup olmadığını belirlenmeden yıkım çalışması başlatmıyoruz. Yıkım ruhsatı vermeden önce ilçemiz içinde tüm binalarla ilgili asbest yoktur raporunu istiyoruz. Bizim için her şeyden önce sağlık gelir. O yüzden yıkımdan önce tehlikenin önüne geçmek için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.