Yozgat'ta KOM ve JASAT birlikte çalıştı:3 kişi gözaltına alındı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor. Jandarma'nın yaptığı çalışmalar sonunda farklı dönemlere ait olduğu belirlenen 218 parça eser ele geçirildi. Şüpheli 3 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kadışehri İlçesi'nde tarihi eser satışı yapılacağı bilgisine ulana Jandarma ekipleri operasyon düzenledi. KOM ve JASAT ekipleri durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada eski dönemlere ait olduğu belirlenen 185 adet sikke, 1 mühür, 7 yüzük, 2 ok ucu, 1 haç, 9 adet elbise takısı ve 13 adet obje olmak üzere 218 tarihi eser ile tarihi eser aramasında kullanılan 3 adet pirinçten yapılma define arama çubuğu ve 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 47 adet fişek, 1 adet kama ve 2 adet balta ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınırken Z.G., H.K. ve Y.Z. isimli şahıslar da gözaltına alındı.