Yüzer duba restoran için yer kiralama ihalesi yapılacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İç Sular Ulaşım Şube Müdürlüğü tarafından Karkamış Baraj Gölü üzerinde Birecik Kalesi ve Sahil yolu Kelaynak Tesisleri karşısında 14 Ocak 2021'de Büyükşehir Belediye Encümen Salonunda ihale edileceği öğrenildi.

2 adet yüzer duba restoran yer kiralama ihalesi 300 m2 olmak üzere m2 250 lira muhammen bedelle ile Yüzer Duba Restoran (İç Su Aracı) Yer Kiralama şartnamesinin Haliliye'de bulunan Şanlıurfa Ulaşım Daire Başkanlığı İç Sular Ulaşım Şube Müdürlüğünde görülebileceği ve 200 lira karşılığında temin edilebileceği bildirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Birecik İlçesi Karkamış Baraj Gölü üzerindeki 2 adet yüzer duba restoran (iç su aracı) yer kiralama ihalesi 14 Ocak 2021'de Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası Encümen Toplantı Salonunda saat 11.10'da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda açık teklif usulü ile kiraya verilecek. Yüzer Duba Restoran (İç Su Aracı) yer kiralamasına ihalesine teklif vereceklerin; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeleri uygun olarak hazırlayarak 14 Ocak 2021 Perşembe günü saat 11.10'a kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi encümen salonuna teslim etmeleri gerekiyor