Yüzlerce cinsel içerikli hap ele geçirildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bir gün ara ile düzenlemiş olduğu iki ayrı operasyonda, gümrük kaçağı yüzlerce cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirdi.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Bazı şahısların, temin ettiği çok sayıda cinsel gücü arttırıcı hapın ticaretini yaptığı bilgisine ulaşan emniyet güçleri 4 Ocak günü Kaynaşlı ilçesinde takibe alarak durdurduğu araçtan 244 değişik markalarda cinsel içerikli hap ile ürünler ele geçirdi. 5 Ocak günü ise Düzce İl Merkezinde bir iş yerine yapılan operasyonda 777 cinsel içerikli hap ve ürünler ile 25 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirdi.

Yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.