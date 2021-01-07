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1 Milyon dolarlık heykeli satmak isterken yakalandılar

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri (KOM), kaçak kazı yaparak Roma dönemine ait bir heykel çıkaran 3 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin heykeli 1 milyon dolara satmak için piyasa çalışması yaptıkları öne sürülüyor.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Giriş Tarihi: 7.1.2021 20:41 ABONE OL
1 Milyon dolarlık heykeli satmak isterken yakalandılar
Edinilen bilgiye göre önceki gün saat 12.00 sıralarında Kütahya'nın Gediz ilçesi, Gökler Beldesi, Kuzey Mahallesinde bulunan bir adrese operasyon düzenleyen Jandarma KOM Şubesi ve Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.
M.K., B.C. ve Ş.C. isimli şahısların verdikleri ifadeler doğrultusunda Akkaya mevkiinde Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen heykel buldukları ve heykelin M.K. isimli şahıs tarafından kendine ait evde sakladığı bilgisi edinildi.
Jandarma, şüpheli şahıs M.K.'nın evinde yaptığı arama sonucunda, evin samanlık bölümünde 61x33 santimetre ebatlarında, üzerinde insan figürünün olduğu heykeli ele geçirdi. Zanlıların daha önce de tarihi eser aramaları yaptıkları ve birkaç defa daha güvenlik güçlerine yakalandıkları ortaya çıktı
Zanlıların heykeli 1 milyon dolara satmayı planladıkları öğrenildi. Kaçak kazı yapan 3 kişinin, sorgularının ardından adli mercilere sevk edileceği açıklandı
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1 Milyon dolarlık heykeli satmak isterken yakalandılar
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