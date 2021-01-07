İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri geri dönüşüm madeni yağların kamyon ve tırlarda kullanılmak üzere akaryakıt olarak yasa dışı yoldan piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaçak akaryakıtın Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi'nden Bornova ilçesi Pınarbaşı ve Işıkkent bölgesinde bulunan kamyon ve tır garajlarına nakledildiği öğrenildi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, sabah saat 05.00 sıralarında yol kontrolü sırasında bir araçta arama yaptı. Araçta yapılan aramada tanklar içerisinde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.