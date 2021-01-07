43 kişiye 136 bin lira koronavirüs cezası

İstanbul Kağıthane'de sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde ilçe genelinde denetimlerde bulunan polis, sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 43 kişiye toplamda 136 bin lira idari para cezası uyguladı. Gerçekleştirilen kontroller sırasında, hakkında arama kararı bulunan bir kişi de gözaltına aldı. O anlar kameralar tarafından böyle görüntülendi.

Kağıthane Polisi Yeşilce, Harmantepe ve Çağlayan mahallelerinde gerçekleştirdiği Koronavirüs denetimleri kapsamında, açık olduğunu tespit ettiği üç iş yerine baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları tespit edilen 43 kişiye, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nu 282. Maddesi gereğince kişi başı üç bin 180 liradan toplamda 136 bin 740 lira idari para cezası uygulandı. İşyerlerinde gerçekleştirilen denetimlerin ardından ruhsatsız olduğu tespit edilen iki iş yeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenirken, üç iş yeri sahibi de gözaltına alındı.

ARAMASI BULUNUYORDU! BİR KİŞİ YAKALANDI



Kağıthane Polisi gerçekleştirdiği denetimler kapsamında, Yeşilce Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kimlik kontrolü yaptığı sırada bir şüphelinin "yaralama" suçundan hakkında arama kararı bulunduğunu tespit etti. Şüpheli gözaltına alındı.