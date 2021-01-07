Alacak verecek meselesi cinayetle sonuçlandı

İzmir'in Konak ilçesinde otel lobisinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada ağır yaralanan Mehmet Özkan (61) kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlı Mehmet Turhan gözaltına alındı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Akıncı Mahallesi 1294 sokaktaki bir otelde meydana geldi. Mehmet Özkan ile Mehmet Turhan isimli iki arkadaş alacak verecek meselesi yüzünden otelin resepsiyon kısmında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce, Mehmet Turhan belinden çıkarttığı tabancayı Mehmet Özkan'a doğrultarak art arda ateşledi. Mehmet Özkan ayağına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırgan Mehmet Turhan'ı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Ayağından yaralanan Mehmet Özkan ise sağlık ekipleri tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Mehmet Özkan doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde yaşamını yitirdi.