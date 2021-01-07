Antalya 80 yılın en sıcak ocak ayını yaşıyor

Antalya'da kış ortasında yazı yaşıyor. Kent merkezinde hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldü. Kentte son 80 yılın en sıcak ocak ayı geçiriyor. Sıcak havayı gören vatandaşlar ise soluğu Konyaaltı Sahili'nde alıyor. Plajlardaki yoğunluğun yanı sıra park ve yürüyüş yollarındaki kalabalık dikkat çekiyor. Sıcak hava nedeni ile artık aileler çocukları ile birlikte kış ortasında deniz sefası yapıyor. Antalya 4'üncü Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri 80 yıl ortalamalarına göre hava sıcaklığının ortalama 1.5, deniz suyu sıcaklığının da buna bağlı olarak 1.5 ile 2 derece artış gösterdiğini bildirdi. Yetkililer Antalya'da ocak ayı ortalama sıcaklığının 14 derece olduğunu kaydetti.

YAĞIŞLARDA YÜZDE 30 AZALDI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine gören Antalya'da son 15 yılda yağış ortalaması bin 87 kilogramdan 746 kilograma düştü. 2005 yılından beri yaşanan düşüş yüzde 30'u aştı. Verilere göre Antalya'da 2005 yılından bu yana en yüksek yağış miktarı 2006 yılında bin 324 kilogram olarak verilere yansıdı. Son 15 yılda en düşük yağış miktarı ise 669 kilogram ile 2016 yılında yaşandı. Yaşanan sel felaketlerine karşın 2020 yılı ortalama yağış ise 746 kilogram oldu. Özellikle bu yıl ekim ve kasım ayları son yıllardaki en düşük yağış oranının gerçekleştiği dönem oldu. 2020 yılında geciken yağışların ise ocak ve şubat aylarında da gerçekleşmesinin zor olduğunu kaydeden yetkililer, "Önlem alınmasa bir adım sonrası kuraklık ve çölleşme. Yağışların en çok düşmesine sebebi beton çölüne dönen kentlerimiz" diye konuştu.

ÜÇÜNCÜ KATMANDA SU BULUNABİLİYOR

Meteoroloji yetkilileri yağış oranlarındaki hızlı düşüşün etkisinin yer altı sularında net olarak etkisinin gösterdiğine dikkat çekti. 30 yıl önce 10 metre derinlikte bulunan yer altı sularının artık 60 ile 80 metrede erişildiğine dikkat çekerek, "Artık üçüncü katmanda su bulunabiliyor. Bir sonraki katman 85'den sonrası tuzlu su" diyerek yaşanan tehlikenin boyutuna dikkat çekti.