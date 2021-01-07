Avukat, eşi ve stajyeri doğalgazdan zehirlendi

Diyarbakır'da, doğalgaz zehirlenmesi sonucu Avukat Ömer Baran, eşi ve stajyeri hayatını kaybetti. Olay dün Yenişehir ilçesinde bir apartmanın 9. katında yaşandı. Avukat Ömer Baran'dan haber alamayan yakınları polisi aradı. İhbar üzerine eve gelen polisler zili çalmalarına rağmen bir yanıt alamayınca kapıyı kırdı. İçeri giren polis, Avukat Ömer Baran ve stajyer Mahsun Akbaş'ın öldüğünü belirledi. Hastaneye kaldırılan Müjde Baran da kurtarılamadı. Şahısların doğalgazdan zehirlendikleri tespit edildi.