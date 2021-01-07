Aydın’da 1 ayda 7.9 milyon lira trafik cezası

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri kentte trafik güvenliğini sağlamak için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Jandarma ve polisin yaptığı çalışmalarda son bir ayda 145 bin 940 aracı kontrol edildi. Kusurlu bulunan 15 bin 300 araca 7 milyon 915 bin 646 lira trafik cezası kesti. Aralık ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 358 sürücü ve bin 814 araç trafikten men edildi. 185 sürücünün ehliyetine el konuldu.

354 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle kentte 2020 Aralık ayı içerisinde toplam 205 maddi hasarlı, 147 yaralamalı ve 2 ölümlü olmak üzere toplam 354 trafik kazası meydana geldiği bildirildi. Bu kazalarda toplam 197 kişi yaralandı, , 2 kişi ise hayatını kaybetti. Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte trafik güvenliği ve vatandaşların can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirlerin arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürüleceği vurgulandı. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan Aydınlılara teşekkür edildi. Yetkililer, trafik kazalarının azalması için sürücülerin daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 155 ve 156 nolu Polis ve Jandarma telefonlarına ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.